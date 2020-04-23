Горбачев указал на виновников развала Советского Союза
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев назвал виновников срыва перестройки в СССР и развале страны.
Горбачев обвинил в провале перестройки членов Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП), а также тех, кто воспользовался результатами августовского путча 1991 года для распада всей страны.
Экс-президент СССР в интервью РИА Новости отметил, что у них не было какого-то «расписания» преобразований, однако он с командой знал, в каком направлении нужно двигаться. При этом Горбачев признал, что в ходе проведения реформ были допущены ошибки.
В то же время, отметил политик, перестройка позволила изменить советское общество. Люди, по его словам, «пришли в движение», перестали бояться и начали говорить о наболевшем.
Осенью прошлого года Горбачев заявлял, что не жалеет о начале перестройки в СССР, напоминает РИА ФАН.
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