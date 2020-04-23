Горбачев указал на виновников развала Советского Союза

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев назвал виновников срыва перестройки в СССР и развале страны.

Горбачев обвинил в провале перестройки членов Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП), а также тех, кто воспользовался результатами августовского путча 1991 года для распада всей страны.

Путин не видит смысла давать правовую оценку действий Горбачева

Экс-президент СССР в интервью РИА Новости отметил, что у них не было какого-то «расписания» преобразований, однако он с командой знал, в каком направлении нужно двигаться. При этом Горбачев признал, что в ходе проведения реформ были допущены ошибки.

В то же время, отметил политик, перестройка позволила изменить советское общество. Люди, по его словам, «пришли в движение», перестали бояться и начали говорить о наболевшем.

Осенью прошлого года Горбачев заявлял, что не жалеет о начале перестройки в СССР, напоминает РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
ТЕГИ:СССРМихаил Горбачев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры