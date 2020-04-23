Горбачев указал на виновников развала Советского Союза

Экс-президент СССР в интервью РИА Новости отметил, что у них не было какого-то «расписания» преобразований, однако он с командой знал, в каком направлении нужно двигаться. При этом Горбачев признал, что в ходе проведения реформ были допущены ошибки.



В то же время, отметил политик, перестройка позволила изменить советское общество. Люди, по его словам, «пришли в движение», перестали бояться и начали говорить о наболевшем.



Осенью прошлого года Горбачев заявлял, что не жалеет о начале перестройки в СССР, напоминает РИА ФАН.

