Врио губернатора Русских готов идти на выборы главы Ульяновской области

Алексей Русских, назначенный президентом РФ временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области, выразил готовность принять участие в предстоящих в сентябре выборах главы региона. По словам Русских, работа будет непростая, но он готов ко всему.

Врио губернатора пообещал строить свою деятельность с опорой на лучших областных специалистов. По его оценке, их немало в регионе. Русских также заявил о планах привлечения новых инвесторов.

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В первую очередь, по его словам, необходимо вкладывать средства в новейшие технологии и современное производство.

Врио губернатора главное своей задачей считает повышение уровня жизни населения, он признал, что в этом плане сегодня есть определенные проблемы.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, который сам подал заявление об отставке. Экс-глава региона собирается баллотироваться в Госдуму в сентябре.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ВыборыГубернаторУльяновская Область
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