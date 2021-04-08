Врио губернатора Русских готов идти на выборы главы Ульяновской области

Алексей Русских, назначенный президентом РФ временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области, выразил готовность принять участие в предстоящих в сентябре выборах главы региона. По словам Русских, работа будет непростая, но он готов ко всему.

Врио губернатора пообещал строить свою деятельность с опорой на лучших областных специалистов. По его оценке, их немало в регионе. Русских также заявил о планах привлечения новых инвесторов.