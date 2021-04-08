Врио губернатора Русских готов идти на выборы главы Ульяновской области
Алексей Русских, назначенный президентом РФ временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области, выразил готовность принять участие в предстоящих в сентябре выборах главы региона. По словам Русских, работа будет непростая, но он готов ко всему.
Врио губернатора пообещал строить свою деятельность с опорой на лучших областных специалистов. По его оценке, их немало в регионе. Русских также заявил о планах привлечения новых инвесторов.
В первую очередь, по его словам, необходимо вкладывать средства в новейшие технологии и современное производство.
Врио губернатора главное своей задачей считает повышение уровня жизни населения, он признал, что в этом плане сегодня есть определенные проблемы.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, который сам подал заявление об отставке. Экс-глава региона собирается баллотироваться в Госдуму в сентябре.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 672 / сут.
Умерли
102 тыс.+365 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 558 / сут.
- Президент Латвии попал в ДТП в Риге
- Распыливший газ на акции протеста в Москве может получить 8 лет колонии
- Врио губернатора Русских готов идти на выборы главы Ульяновской области
- США на этой неделе не намерены ужесточать антироссийские санкции
- Российские кёрлингисты выиграли путёвку на Олимпиаду-2022
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru