Губернатор Омской области Бурков ушел в отставку
29 марта 202317:33
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29 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru