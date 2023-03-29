Губернатор Омской области Бурков ушел в отставку

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Буркова.

Отмечается, что временно исполняющим обязанности главы Омской области назначен глава правительства ДНР Виталий Хоценко.

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ФОТО: РИА Новости
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