Врио главы Камчатского края отправил правительство региона в отставку

3 апреля Владимир Путин назначил врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова. До этого он занимал пост председателя правительства Республики Саха (Якутия). Это назначение состоялась после принятия президентом отставки Владимира Илюхина, который возглавлял Камчатку с 2011 года, пишет Ura.ru.

Как напоминает НСН, в разгар борьбы с коронавирусом в России сразу три губернатора подали в отставку: известия пришли из Архангельской области, республики Коми и Камчатского края. Политологи рассказали НСН о причинах ухода глав регионов.



