Врио главы Камчатского края отправил правительство региона в отставку
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отправил в отставку членов правительства региона. Как пишет ТАСС, об этом заявили в пресс-службе правительства. Известно, что Солодов подписал соответствующие постановление, а также назначил всех членов правительства временно исполняющими обязанности, подчеркнув, что "это процедура формальная".
3 апреля Владимир Путин назначил врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова. До этого он занимал пост председателя правительства Республики Саха (Якутия). Это назначение состоялась после принятия президентом отставки Владимира Илюхина, который возглавлял Камчатку с 2011 года, пишет Ura.ru.
Как напоминает НСН, в разгар борьбы с коронавирусом в России сразу три губернатора подали в отставку: известия пришли из Архангельской области, республики Коми и Камчатского края. Политологи рассказали НСН о причинах ухода глав регионов.
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