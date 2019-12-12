Глава МЧС России: Кобзев справится с поставленными задачами
Глава МЧС России уверен, что его бывший заместитель Игорь Кобзев, который в четверг, 12 декабря, был назначен врио губернатора Иркутской области, справится с поставленными задачами. Об этом Евгений Зиничев сообщат ТАСС, также подчеркнув, что в этой должности Кобзев будет внимательно относиться к проблемам каждого человека.
Кроме того, глава МЧС добавил, что проработал с Игорем Кобзевым полтора года. По словам Зиничева, в течение этого времени но проявлял себя как инициативный и грамотный сотрудник.
Ранее сегодня НСН писала, что Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, а также назначал врио главы региона Игоря Кобзева. Ранее коммунист Сергей Левченко подал в отставку с поста главы региона по собственному желанию.
Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов рассказал в эфире НСН, что коммунисты до последнего боролись за своего губернатора.
«Мы не прекращали бороться. Геннадий Зюганов на встречах с президентом говорил, что все социально-экономические показатели за время работы Левченко губернатором улучшились. Проблема Иркутской области – сумасшедшая коррупция. Левченко выиграл прямые выборы, он не был назначенцем. Но там оставались идейные, политические противники, которые не могли смириться. Колоссальное наводнение, впервые за полтора века, позволило им предъявить обвинение, потому что за короткий срок все обязательства выполнить очень сложно», - сказал он.
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