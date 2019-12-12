Глава МЧС России: Кобзев справится с поставленными задачами

Глава МЧС России уверен, что его бывший заместитель Игорь Кобзев, который в четверг, 12 декабря, был назначен врио губернатора Иркутской области, справится с поставленными задачами. Об этом Евгений Зиничев сообщат ТАСС, также подчеркнув, что в этой должности Кобзев будет внимательно относиться к проблемам каждого человека.

Кроме того, глава МЧС добавил, что проработал с Игорем Кобзевым полтора года. По словам Зиничева, в течение этого времени но проявлял себя как инициативный и грамотный сотрудник.