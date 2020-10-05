Путин поручил новому главе Дагестана декриминализировать республику

Президент РФ Владимир Путин поручил врио главы Дагестана Сергею Меликову продолжить декриминализацию республики, начатую предыдущим главой региона, сообщает агентство «Интерфакс».



В ходе видеоконференции с Меликовым и бывшим главой Дагестана Владимиром Васильевым президент заявил о необходимости дальнейшей настойчивой работы в этом направлении. Путин отметил, что нужно завоевать доверие жителей Дагестана. По словам президента, дагестанский народ «очень чувствительный ко всякого рода несправедливости, хамству административному и некорректному поведению со стороны представителей власти».



Также президент поручил Меликову обратить внимание на межнациональные и межконфессиональные отношения в республике. «Нужно поддерживать все самое лучшее, что есть в этом смысле в Дагестане», — сказал Путин. По мнению главы государства, необходимы и меры поддержки уникальной культуры региона.



Кроме того, Путин напомнил о продолжении борьбы с распространением в Дагестане коронавируса, а также отметил необходимость развития экономики и решения социальных вопросов в различных сферах.



На видеоконференции президент оценил работу предыдущего главы Дагестана. По мнению Путина, Васильев достиг успеха практически по всем направлениям работы в регионе. «Я это чувствую и вижу, надеюсь, что и людям это заметно. У меня будет наверняка еще возможность поблагодарить вас лично, сделаем это как можно быстрее,» — отметил президент.



В понедельник указом Путина были прекращены полномочия главы Дагестана Владимира Васильева. Временным исполняющим обязанности главы региона стал Сергей Меликов. Васильев продолжит работу в качестве советника президента России.

