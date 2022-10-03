Временный поверенный в делах РФ в Литве Рябоконь объявлен персоной нон грата
Власти Литвы объявили персоной нон грата временного поверенного в делах РФ Сергея Рябоконя, сообщает пресс-служба МИД республики.
В сообщении говорится, что недавние действия и заявления дипломата «несовместимы с его статусом» и могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела государства, в связи с чем «считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях».
В МИД Литвы добавили, что Рябоконь должен покинуть страну в течение пяти дней.
Ранее в МИД Черногории заявили о высылке сотрудников посольства России «из-за деятельности, противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях», сообщает RT.
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