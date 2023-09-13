Временного поверенного Молдавии вызвали в МИД России
13 сентября 202312:14
Временного поверенного Молдавии вызвали в МИД России из-за депортации главы Sputnik Молдова Виталия Денисова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.
При этом никаких деталей дипломат не уточнила.
Ранее утром Эстония запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru