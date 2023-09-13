Временного поверенного Молдавии вызвали в МИД России

Новый лечебно-диагностический комплекс инфекционной клинической больницы №1 построили в Москве 130 школ искусств отремонтировали в Москве в рамках проекта «Искусство – детям» Более 7 тыс предметов отдали горожане за лето на переработку В центре Москвы появится новый пешеходный мост В Москве в среду продолжится «бабье лето»