Временного поверенного Молдавии вызвали в МИД России

Временного поверенного Молдавии вызвали в МИД России из-за депортации главы Sputnik Молдова Виталия Денисова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.

Генпрокуратуру попросили арестовать Панина в случае его депортации в Россию

При этом никаких деталей дипломат не уточнила.

Ранее утром Эстония запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МолдавияМИД России

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