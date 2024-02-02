Временный поверенный Эстонии была вызвана в МИД Россиии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в российское министерство была вызвана временный поверенный в делах Эстонии в России Яна Ванамёльдер.
По её словам, российской стороной был выражен решительный протест в связи с планами эстонских властей «перезахоронить» на Таллинском военном кладбище останки советских воинов, не получив при этом согласия родственников.
«Такие кощунственные действия идут вразрез с общепризнанной международной практикой и человеческой моралью, которая уже давно Таллином утрачена», - говорится в заявлении МИД РФ.
Также Захарова добавила, что деяние эстонских властей не останется без ответа.
Ранее в Эстонии отказали в продлении вида на жительство (ВНЖ) митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению (Валерий Решетников), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru