Временный губернатор Астраханской области подал в отставку

Президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Астраханской области Сергея Морозова, сообщает RT.

Временным главой региона назначен Игорь Бабушкин.

Ранее НСН сообщила, что замгубернатора Магаданской области отказался верить в нелюбовь жителей к Путину.

Самым критически настроенным по отношению к президенту Владимиру Путину регионом страны оказалась Магаданская область. Согласно закрытому опросу ФОМ, который цитируют «Ведомости», рейтинг главы государства на Колыме составляет 36%, в то время как в среднем по стране - 48%.

Замгубернатора Магаданской области Андрей Колядин в эфире НСН объяснил, почему сомневается в данных ФОМ.

«Я попросил посмотреть данные этого опроса. Поддержка действующего губернатора – 17-е место в стране, поддержка деятельности правительства России – 20-е место в стране. По социальному самочувствию жителей - область на 33-м месте. И при этом поддержка президента – на 85-м? Так не бывает. Не бывает, что правительство любят, а Путина – не любят. Это странность, в которой предстоит разбираться. Я попросил встретиться с представителями ФОМ», - пояснил он.

