В администрации Магаданской области отказались верить в нелюбовь жителей к Путину

Самым критически настроенным по отношению к президенту Владимиру Путину регионом страны оказалась Магаданская область. Согласно закрытому опросу ФОМ, который цитируют «Ведомости», рейтинг главы государства на Колыме составляет 36%, в то время как в среднем по стране - 48%.

Замгубернатора Магаданской области Андрей Колядин в эфире НСН объяснил, почему сомневается в данных ФОМ.