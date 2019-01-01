В администрации Магаданской области отказались верить в нелюбовь жителей к Путину
Замгубернатора Магаданской области в эфире НСН объяснил, почему сомневается в данных ФОМ.
Самым критически настроенным по отношению к президенту Владимиру Путину регионом страны оказалась Магаданская область. Согласно закрытому опросу ФОМ, который цитируют «Ведомости», рейтинг главы государства на Колыме составляет 36%, в то время как в среднем по стране - 48%.
Замгубернатора Магаданской области Андрей Колядин в эфире НСН объяснил, почему сомневается в данных ФОМ.
«Я попросил посмотреть данные этого опроса. Поддержка действующего губернатора – 17-е место в стране, поддержка деятельности правительства России – 20-е место в стране. По социальному самочувствию жителей - область на 33-м месте. И при этом поддержка президента – на 85-м? Так не бывает. Причем резкое падение – я смотрел предыдущие замеры. Для этого должна произойти какая-то катастрофа. Я не вижу никаких оснований для столь жестких цифр. Не бывает, что правительство любят, а Путина – не любят. Это странность, в которой предстоит разбираться. Я попросил встретиться с представителями ФОМ. Я думаю, по окончании всей этой истории выяснится, что Магадан не заслуживает такого отношения», - пояснил он.
Ранее глава «Левада-центра» Лев Гудков в эфире НСН объяснил, что рейтинг Путина обрушили обнищание россиян и пенсионная реформа.
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