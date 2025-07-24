Лукашенко бессрочно запретили въезд в Эстонию

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко бессрочно запретили въезд в Эстонию. Как сообщает телерадиокомпания ERR, об этом заявил глава МИД страны Маргус Цахкна.

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По его словам, санкции против Белоруссии и её руководства были введены после протестов в августе 2020 года и действуют уже почти пять лет, однако позитивных изменений в республике не произошло.

«Мы не можем закрывать глаза на продолжающиеся репрессии, поэтому санкции должны сохраняться без ограничения по срокам», — указал Цахкна.

Эстонский министр добавил, что также бессрочный запрет на въезд в страну введён в отношении ещё более 272 белорусских граждан.

Ранее Цахкна призвал лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе, так как она систематически действует против общих интересов безопасности Европы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ЗапретЭстонияБелоруссияАлександр Лукашенко

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