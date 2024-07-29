Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД РФ

В заявлении говорится, что российская сторона выразила ему протест в связи с попыткой контрабанды сильнодействующих веществ сотрудником посольства Чехии.

Отмечается, что чешской стороне предложили отказаться от иммунитета от уголовной юрисдикции РФ в отношении указанного сотрудника, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.

«В противном случае он должен будет покинуть территорию России», - заключили в МИД РФ.

Ранее временный поверенный в делах посольства РФ в Бухаресте был вызван в МИД Румынии из-за обнаружения обломков беспилотника в уезде Тулча, пишут «Известия».

