Временного поверенного Латвии вызвали в российский МИД
МИД России вызвал временного поверенного в делах Латвии в Москве Даце Рутку для передачи протеста в связи с демонтажем памятников, связанных с российским культурным наследием. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
В министерстве заявили, что протест был вызван сносом памятника военачальнику Михаилу Барклаю-де-Толли, удалением мемориальной таблички поэту Александру Пушкину и бюста Анны Керн.
Действия, как подчеркнули в МИД, расцениваются как глубоко аморальные и неприемлемые для цивилизованного общества.
Россия также призвала международные организации, включая ЮНЕСКО, осудить подобные шаги, направленные на уничтожение историко-культурного наследия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru