Временного поверенного Латвии вызвали в российский МИД

МИД России вызвал временного поверенного в делах Латвии в Москве Даце Рутку для передачи протеста в связи с демонтажем памятников, связанных с российским культурным наследием. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве заявили, что протест был вызван сносом памятника военачальнику Михаилу Барклаю-де-Толли, удалением мемориальной таблички поэту Александру Пушкину и бюста Анны Керн.