Временного поверенного Латвии вызвали в российский МИД

МИД России вызвал временного поверенного в делах Латвии в Москве Даце Рутку для передачи протеста в связи с демонтажем памятников, связанных с российским культурным наследием. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве заявили, что протест был вызван сносом памятника военачальнику Михаилу Барклаю-де-Толли, удалением мемориальной таблички поэту Александру Пушкину и бюста Анны Керн.

В Риге снесли памятник русскому полководцу Михаилу Барклаю-де-Толли

Действия, как подчеркнули в МИД, расцениваются как глубоко аморальные и неприемлемые для цивилизованного общества.

Россия также призвала международные организации, включая ЮНЕСКО, осудить подобные шаги, направленные на уничтожение историко-культурного наследия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПосолЛатвияМИД РФ

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