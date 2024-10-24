«Разве справедливо врать?»: Путин о расширении НАТО на восток

«Разве справедливо с точки зрения безопасности годами игнорировать наши обращения не расширять НАТО на восток? Разве справедливо врать нам в лицо, обещая, что такого обязательства не будет?» — спросил Путин.

Путин назвал полной чушью утверждения британской разведки о якобы желании России сеять хаос на улицах Британии.

Кроме того, российский лидер заявил, что безопасность России — самое главное для него. Президент подчеркнул, что страна не может существовать без суверенитета. При этом России все время указывали на «свое место» при попытках наладить контакты с западными странами.



Путин добавил, что Москва намерена выстраивать отношения с теми странами, которые уважают ее независимость. В частности — с партнерами по БРИКС.

Ранее российский лидер заявил, что все настроены на то, чтобы конфликт на Украине закончился как можно быстрее, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

