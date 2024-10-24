«Разве справедливо врать?»: Путин о расширении НАТО на восток
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС ответил вопросом журналисту BBC о справедливости России.
«Разве справедливо с точки зрения безопасности годами игнорировать наши обращения не расширять НАТО на восток? Разве справедливо врать нам в лицо, обещая, что такого обязательства не будет?» — спросил Путин.
Путин назвал полной чушью утверждения британской разведки о якобы желании России сеять хаос на улицах Британии.
Кроме того, российский лидер заявил, что безопасность России — самое главное для него. Президент подчеркнул, что страна не может существовать без суверенитета. При этом России все время указывали на «свое место» при попытках наладить контакты с западными странами.
Путин добавил, что Москва намерена выстраивать отношения с теми странами, которые уважают ее независимость. В частности — с партнерами по БРИКС.
Ранее российский лидер заявил, что все настроены на то, чтобы конфликт на Украине закончился как можно быстрее, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru