Врачи рассказали, как Навальный мог попасть в кому из-за диеты
Диетологи оценили в эфире НСН новые версии произошедшего с российским оппозиционером.
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что 20 августа, когда его отравили, был совершенно здоров и может подтвердить это результатами ежегодных медосмотров.
Ранее в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщили, что врачи поставили Навальному диагноз панкреатит и нарушение углеводного обмена. По данным полиции, супруга Навального Юлия также упоминала о диете для похудения, на фоне которой политик якобы испытывал дискомфорт после приема пищи.
Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в эфире НСН признала, что человек может попасть в кому, в том числе при проблемах с желудочно-кишечным трактом.
«Острые хронические нарушения функции поджелудочной железы может быть связано с едой, с генетическими особенностями ферментативной активности. Причиной нарушений работы поджелудочной железы могут быть сверхжирные продукты и алкогольные напитки. Что касается Навального, я не думаю, что умудренные опытом врачи поставили ему неверный диагноз. Не исключено, что были сильнодействующие вещества, которые нарушили работу поджелудочной железы и привели к отравлению и той клинической картине, которую мы видели», - сказала Королева.
Врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН в свою очередь подчеркнула, что из-за диеты в кому не впадают.
«Должно быть какое-то физическое состояние, а не диета. Панкреатит - это тяжелое заболевание, которое может закончиться панкреонекрозом и смертью. Но я сильно сомневаюсь, что у Навального шла об этом речь. Панкреатит не обязательно сопряжен с избыточным весом. Очень часто на фоне панкреатита бывает дефицит веса», - заключила Ионова.
Навальному стало плохо во время авиаперелета 20 августа. Самолет экстренно сел в аэропорту Омска, где политика госпитализировали, а затем перевезли в Германию. За рубежом установили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Власти России версию об отравлении оппозиционера категорически отрицают.
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