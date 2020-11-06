Врачи рассказали, как Навальный мог попасть в кому из-за диеты

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что 20 августа, когда его отравили, был совершенно здоров и может подтвердить это результатами ежегодных медосмотров.

Ранее в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщили, что врачи поставили Навальному диагноз панкреатит и нарушение углеводного обмена. По данным полиции, супруга Навального Юлия также упоминала о диете для похудения, на фоне которой политик якобы испытывал дискомфорт после приема пищи.

Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в эфире НСН признала, что человек может попасть в кому, в том числе при проблемах с желудочно-кишечным трактом.