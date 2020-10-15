Консультации по «Боингу» MH17 сбил Навальный
Эксперты в эфире НСН объяснили, почему Россия вышла из переговоров с Нидерландами и Австралией по авиакатастрофе.
Россия выходит из трёхсторонних консультаций с Австралией и Нидерландами по авиакатастрофе рейса MH17 в июле 2014 года. Об этом говорится в сообщении российского МИД.
Ведомство заявило, что Канберра и Амстердам хотели лишь добиться от России признания вины в уничтожении лайнера и получения компенсаций для родственников погибших. Непосредственным поводом для отказа Москвы от консультаций называется подача Нидерландами межгосударственной жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России. О ней стало известно в конце июля.
Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в эфире НСН высказал уверенность, что реальная причина отказа от консультаций совпадает с официальной.
«Реальная причина полностью или почти полностью совпадает с официальной, которую назвал МИД. Интерес России во всей этой истории заключается в том, чтобы решить всю ситуацию путем кулуарных переговоров, выплат компенсаций. Самое главное, чтобы это было во внесудебном порядке, чтобы все договорились между собой по-тихому. На первом месте – договориться по-тихому, а вопрос цены – на втором, на третьем. Цену Москва за кулуарные договоренности готова заплатить если не любую, то очень высокую. Поэтому реальная причина, по мнению Москвы, заключается в том, что одна из сторон переговоров «вынесла сор из избы» - решила это дело проводить официально, через суд», - сказал Салин.
Он подчеркнул, что для Москвы, для представителей российской элиты, российской власти суд абсолютно неприемлем.
«Там, где ЕСПЧ, и Гаага недалеко. Гааги, судьбы Каддафи российское руководство очень боится. И судьба Милошевича на верхушку российского истеблишмента тоже гнетущее впечатление производит», - пояснил политолог.
Однако это не объясняет, почему Москва на жалобу Нидерландов отреагировала только сейчас, спустя почти три месяца после того, как о ней стало известно. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал в эфире НСН причину такой задержки.
«Стечение обстоятельств накопилось. Посыпались эти санкции бестолковые, совершенно бессмысленные, по поводу Навального. Абсолютно нулевые в том плане, что не за что. Посыпались обвинения России во всех смертных грехах. И вчера Лавров не зря сказал, что терпению нашему пришел конец. Надо сворачивать сотрудничество», - подчеркнул Джабаров.
По его словам, уже давно стало понятно, что расследование этой катастрофы "абсолютно предвзятое, там уже готово решение – обвинить Россию".
«Никакие доводы российской стороны, никакие материалы следствия не принимались! Просто выкинули их. Они назначили Россию виновной еще в тот момент, когда создавалась группа. Они для вида делали расследование, а по сути все было понятно – обвинить Россию. Поэтому решение легло в общую цепь начала наших ответных мер на явные недружественные шаги международных организаций и иностранных государств в отношении России», - заключил сенатор.
Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, в основном граждане Нидерландов и Австралии. Все они погибли.
Международная следственная группа пришла к выводу, что лайнер был сбит из российского ЗРК «Бук». Она назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко.
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