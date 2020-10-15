Консультации по «Боингу» MH17 сбил Навальный

Россия выходит из трёхсторонних консультаций с Австралией и Нидерландами по авиакатастрофе рейса MH17 в июле 2014 года. Об этом говорится в сообщении российского МИД.

Ведомство заявило, что Канберра и Амстердам хотели лишь добиться от России признания вины в уничтожении лайнера и получения компенсаций для родственников погибших. Непосредственным поводом для отказа Москвы от консультаций называется подача Нидерландами межгосударственной жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России. О ней стало известно в конце июля.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в эфире НСН высказал уверенность, что реальная причина отказа от консультаций совпадает с официальной.

«Реальная причина полностью или почти полностью совпадает с официальной, которую назвал МИД. Интерес России во всей этой истории заключается в том, чтобы решить всю ситуацию путем кулуарных переговоров, выплат компенсаций. Самое главное, чтобы это было во внесудебном порядке, чтобы все договорились между собой по-тихому. На первом месте – договориться по-тихому, а вопрос цены – на втором, на третьем. Цену Москва за кулуарные договоренности готова заплатить если не любую, то очень высокую. Поэтому реальная причина, по мнению Москвы, заключается в том, что одна из сторон переговоров «вынесла сор из избы» - решила это дело проводить официально, через суд», - сказал Салин.