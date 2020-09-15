«Продолжать миссию». Навальный хочет в Россию, а Запад хочет санкций

Первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН заявил, что Россия должна быть готова к новому пакету санкций в связи с инцидентом с Навальным.

«Какие бы исследования ни были, они подгонят их под санкции. Поэтому нужно спокойно к этому относиться, достаточно обороняться и оправдываться. Россия обязательно ответит на все санкции, которые будут введены несправедливо», - заключил собеседник НСН.

При это власти Германии рассматривают в качестве ответной реакции на предполагаемое отравление российского оппозиционера приостановку строительства газопровода «Северный поток–2». Однако эксперты считают такой сценарий маловероятным.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, почему не верит в остановку «Северного потока-2».

«Отказ от строительства «Северного потока-2», то есть введение прямых санкций, запрещающих достройку, - это наихудший сценарий, который может реализоваться. Но шансы на это невелики. Те же самые немцы несколько лет, пока на проект нападали американцы и поляки, говорили, что это экономический проект, не надо его политизировать. А сейчас получается, что они сами участвуют в политизации проекта, когда обсуждают политические санкции в виде запрета на строительство. После истории Скрипалей никаких подобных санкций со стороны Европы не было. Были санкции со стороны США», - напомнил Юшков.

На данный момент трудно прогнозировать, когда Навальный сможет вернуться в Россию. Еще сложнее сказать, чем станет для России это возвращение: концом Одиссеи или подарком Трои.



