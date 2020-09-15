«Продолжать миссию». Навальный хочет в Россию, а Запад хочет санкций

Российский оппозиционер пришел в себя в Берлине и захотел на Родину, в России тем временем ждут не только Навального, но и западных санкций.

Газета The New York Times со ссылкой на немецкие источники сообщила, что российский оппозиционер Алексей Навальный не хочет эмигрировать в Германию. По данным собеседника издания, Навальный планирует вернуться в Россию и «продолжать свою миссию». Источник также рассказал, что Навальный отказывается участвовать в совместном расследовании России и Германии произошедшего с ним.

Ранее берлинская клиника Charite, где проходит лечение Навальный, рассказала об улучшении здоровья пациента. По данным германских медиков, россиянин уже имеет возможность вставать с больничной кровати. Его полностью отключили от аппарата ИВЛ.

Тем временем продолжает разворачиваться политический скандал вокруг Навального. Правительство Германии заявило, что исследование проб Навального в трёх лабораториях, в том числе во Франции и Швеции, подтвердили наличие в его анализах отравляющего вещества из группы «Новичок». В России отрицают отравление оппозиционера, омские медики не нашли в его организме никаких отравляющих веществ. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал инцидент с предполагаемым отравлением Навального поводом для введения санкций против РФ.

Reuters: Навальный находился в ступоре перед госпитализацией в Омске

Первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН заявил, что Россия должна быть готова к новому пакету санкций в связи с инцидентом с Навальным.

«Какие бы исследования ни были, они подгонят их под санкции. Поэтому нужно спокойно к этому относиться, достаточно обороняться и оправдываться. Россия обязательно ответит на все санкции, которые будут введены несправедливо», - заключил собеседник НСН.

При это власти Германии рассматривают в качестве ответной реакции на предполагаемое отравление российского оппозиционера приостановку строительства газопровода «Северный поток–2». Однако эксперты считают такой сценарий маловероятным.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, почему не верит в остановку «Северного потока-2».

«Отказ от строительства «Северного потока-2», то есть введение прямых санкций, запрещающих достройку, - это наихудший сценарий, который может реализоваться. Но шансы на это невелики. Те же самые немцы несколько лет, пока на проект нападали американцы и поляки, говорили, что это экономический проект, не надо его политизировать. А сейчас получается, что они сами участвуют в политизации проекта, когда обсуждают политические санкции в виде запрета на строительство. После истории Скрипалей никаких подобных санкций со стороны Европы не было. Были санкции со стороны США», - напомнил Юшков.

На данный момент трудно прогнозировать, когда Навальный сможет вернуться в Россию. Еще сложнее сказать, чем станет для России это возвращение: концом Одиссеи или подарком Трои.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей Навальный
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