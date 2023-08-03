«Возможен второй тур»: Названы главные интриги осенних губернаторских выборов
Илья Гращенков отметил, что самая непредсказуемая кампания складывается в Хакасии. Региональные выборы депутатов осложняются для «Единой России» в Иркутской области, в Забайкальском крае и в Якутии.
Глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в беседе с НСН в преддверии региональных выборов рассказал о главных интригах и расстановках сил. В России приближается единый день голосования. Уже 10 сентября в 26 регионах выберут губернаторов, еще в 16 – региональных депутатов.
«Самая непредсказуемая кампания в Хакасии складывается, потому что действующий губернатор Коновалов от партии КПРФ, а ему в оппозицию идет Сокол из «Единой России». На данный момент рейтинги примерно равны. Вполне возможен второй тур, но тогда тоже неизвестно, кто в нем победит», - рассказал Гращенков.
До последнего момента внимание политологов было также приковано к Алтайскому краю. Но накануне стало известно, что коммунистов не допустили до участия в выборах из-за недобора подписей муниципальных депутатов. В остальных регионах, по словам Гращенкова, все проходит более спокойно.
«Достаточно тяжелая, но уже более предсказуемая кампания складывается в Алтайском крае. На выборы там так и не попала представительница КПРФ. Там тоже подразумевалась конкурентная кампания. Остальные губернаторские кампании более предсказуемо проходят. Четыре губернатора были «переназначены», остальные все идут на второй срок. Поэтому у всех уже сложилась какая-то своя программа», - объяснил он.
Что касается выборов региональных депутатов, интриги возможны в Иркутской области, в Забайкальском крае и в Якутии, где «Единая Россия» традиционно не пользуется популярностью, добавил политолог.
«В некоторых регионах ситуация осложняется с выборами в заксобрание и Госдуму. Из заксобраний наиболее конкурентные в Иркутской области, в Забайкальском крае рейтинги власти невысокие, в Якутии наименьшие проценты у «Единой России». Выборы в Москве традиционно интересны. Победа Собянина предрешена, но Москва в плане повестки – это всегда особенный город», - заключил собеседник НСН.
В преддверии выборов власти намекают жителям регионов, что в случае победы кандидатов от правящей партии жизнь станет лучше, заявил ранее глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в беседе «Радиоточке НСН».
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