Востоковед: Россия не пойдет на сделку с США по Сирии
Профессор кафедры востоковедения МГИМО рассказал НСН, что Москва не может публично согласиться сдерживать Иран, хотя это в её интересах.
СМИ узнали о возможной сделке по Сирии, которую США и Израиль готовятся предложить России. Издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на западные дипломатические источники сообщило, что на трехсторонней встрече в Иерусалиме Москве могут предложить признание легитимности сирийского лидера Башара Асада и снятие санкций с действующих сирийских властей в обмен на согласии России сдерживать иранское влияние в Арабской республике.
В эфире НСН доктор исторических наук, профессор кафедры востоковедения МГИМО, замглавреда журнала «Сравнительная политика» Сергей Лунёв усомнился, что Россия пойдёт на такую сделку.
«Одно дело в кулуарах гарантировать, что Иран будет вести себя спокойнее в Сирии, а другое дело публично заявить, что мы будем оказывать на Иран давление. Мне кажется, в современных условиях руководство России вряд ли на это пойдет. В России не в восторге от иногда достаточно агрессивных действий Ирана, поэтому, в принципе, как раз в интересах России стабильность и определенная сдержанность. Определенное ограничение Ирана в Сирии России было бы в какой-то степени тоже выгодно. Просто в современных геополитических условиях и в условиях такого противостояния с Соединенными Штатами Америки, чтобы не потерять лицо публично, мы вряд ли сможем идти на подобные сделки», — сказал востоковед.
Ранее американский президент Дональд Трамп призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб. Такое заявление появилось в официальном Twitter-аккаунте главы Белого дома. «Ходят слухи, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят изо всех сил провинцию Идлиб в Сирии, и без разбора убивают многих мирных жителей. Мир смотрит за этой бойней. Какова цель, что это вам даст? Прекратите!», — написал Трамп.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- СМИ сообщили о бегстве Яценюка с Украины
- Даже 25 чашек кофе в день не способно нарушить работу сердца
- Генпрокуратура требует изъять у экс-главы Клинского района имущество на 9 млрд рублей
- В «китовую тюрьму» начали водить детей на экскурсии
- При взрывах на заводе Дзержинска пострадали 116 человек