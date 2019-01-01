Востоковед: Россия не пойдет на сделку с США по Сирии

СМИ узнали о возможной сделке по Сирии, которую США и Израиль готовятся предложить России. Издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на западные дипломатические источники сообщило, что на трехсторонней встрече в Иерусалиме Москве могут предложить признание легитимности сирийского лидера Башара Асада и снятие санкций с действующих сирийских властей в обмен на согласии России сдерживать иранское влияние в Арабской республике.

В эфире НСН доктор исторических наук, профессор кафедры востоковедения МГИМО, замглавреда журнала «Сравнительная политика» Сергей Лунёв усомнился, что Россия пойдёт на такую сделку.

«Одно дело в кулуарах гарантировать, что Иран будет вести себя спокойнее в Сирии, а другое дело публично заявить, что мы будем оказывать на Иран давление. Мне кажется, в современных условиях руководство России вряд ли на это пойдет. В России не в восторге от иногда достаточно агрессивных действий Ирана, поэтому, в принципе, как раз в интересах России стабильность и определенная сдержанность. Определенное ограничение Ирана в Сирии России было бы в какой-то степени тоже выгодно. Просто в современных геополитических условиях и в условиях такого противостояния с Соединенными Штатами Америки, чтобы не потерять лицо публично, мы вряд ли сможем идти на подобные сделки», — сказал востоковед.