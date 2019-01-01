Сирийский хаос и слухи от главы США. Трамп призвал РФ прекратить бомбить Идлиб

«Трампу выгоден хаос на Ближнем Востоке. Америка способствовала созданию Pax Americana (Американский мир – прим. НСН) при таком однополярном мире, когда она была заинтересована в сохранении стабильности своего миропорядка. Так как не удалось сохранить однополярный мир, не удалось превратить однополярный момент в однополярную эру, стал усиливаться полицентричный мир, то американцы уже не сохраняют стабильность в мире, выходят из целого ряда организаций и не скрывают, что не заинтересованы в поддержании стабильности», — пояснил эксперт.

Ранее Госдеп обвинил Россию в «безрассудной эскалации конфликта» в Сирии. 28 мая пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен «неизбирательными атаками на мирное население и гражданскую инфраструктуру» в провинции Идлиб со стороны армии президента Сирии Башара Асада и оказывающх им поддержку российских военнослужащиих.

Ситуация в районе Идлиба обострилась в начале прошлого месяца. Одна из последних крупных атак боевиков на позиции армии Асада произошла 25 мая, когда по двум населенным пунктам в провинции Хама выпустили более 20 снарядов. В результате погибли по меньшей мере четыре мирных жителя, еще семеро получили ранения. В то же время участились случаи попыток боевиков обстрелять российскую авиабазу Хмеймим. Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров заявил в эфире НСН, что в ответ на это России стоило быть нанести удар по Идлибу.