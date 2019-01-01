Сирийский хаос и слухи от главы США. Трамп призвал РФ прекратить бомбить Идлиб
Политолог и востоковед рассказали НСН о политике Трампа на Ближнем Востоке и необходимых ответных мерах России.
До американского президента Дональда Трампа дошли слухи о том, что Москва, Дамаск и Тегеран атакуют сирийскую провинцию Идлиб, и он призвал их прекратить это делать. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter. «Ходят слухи, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят изо всех сил провинцию Идлиб в Сирии, и без разбора убивают многих мирных жителей. Мир смотрит за этой бойней. Какова цель, что это вам даст? Прекратите!»,— заявил Трамп.
Озабоченность Трампа миром в Сирии выглядит неоднозначно на фоне его предыдущих заявлений. Так, например, комментируя слова американского лидера о необходимости признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин рассказал в эфире НСН, что США вовсе не заинтересованы в стабильности региона.
«Трампу выгоден хаос на Ближнем Востоке. Америка способствовала созданию Pax Americana (Американский мир – прим. НСН) при таком однополярном мире, когда она была заинтересована в сохранении стабильности своего миропорядка. Так как не удалось сохранить однополярный мир, не удалось превратить однополярный момент в однополярную эру, стал усиливаться полицентричный мир, то американцы уже не сохраняют стабильность в мире, выходят из целого ряда организаций и не скрывают, что не заинтересованы в поддержании стабильности», — пояснил эксперт.
Ранее Госдеп обвинил Россию в «безрассудной эскалации конфликта» в Сирии. 28 мая пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен «неизбирательными атаками на мирное население и гражданскую инфраструктуру» в провинции Идлиб со стороны армии президента Сирии Башара Асада и оказывающх им поддержку российских военнослужащиих.
Ситуация в районе Идлиба обострилась в начале прошлого месяца. Одна из последних крупных атак боевиков на позиции армии Асада произошла 25 мая, когда по двум населенным пунктам в провинции Хама выпустили более 20 снарядов. В результате погибли по меньшей мере четыре мирных жителя, еще семеро получили ранения. В то же время участились случаи попыток боевиков обстрелять российскую авиабазу Хмеймим. Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров заявил в эфире НСН, что в ответ на это России стоило быть нанести удар по Идлибу.
«За ту часть Идлиба, где дислоцируются эти ребята, отвечает Турция. Вот такой у нас союзник хороший, который позволяет с этой территории наносить удары по Хмеймиму. Я думаю, что в этой войне нет друзей, нет врагов. Если уж по нашим базам бьют, это оскорбление. После этого надо наносить массивный ракетно-бомбовый удар по всей территории Идлиба с уничтожением всех, кто там находится, в том числе турецких инструкторов. И базы снабжения, идущие из Турции, обрубить. На этой маленькой территории по 3-4 миллиона людей сосредоточено. Свыше 70 тысяч боевиков. Кто им поставляет оружие, продовольствие, ГСМ? Из США, наверное. Только США не граничат с Идлибом», — заметил Багдасаров.
За несколько дней до попытки обстрела базы Хмеймим в российский Центр по примирению враждующих сторон поступила информация о подготовке боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра» провокации в сирийской провинции Идлиб. Целью готовящейся провокации называлось обвинение российских Воздушно-космических сил в применении химического оружия.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- США пригрозили оставить Европу одну перед «российской угрозой»
- Россия готовится отменить 10 тысяч устаревших ГОСТов
- Пятая часть россиян рассказали о снижении доходов
- Подросток умер во время зарядки в детском лагере в Амурской области
- Мэр Харькова призвал «не стесняться» переговоров по Донбассу без посредников