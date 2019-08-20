Востоковед объяснил поддержку Пекином версии о западном влиянии на протесты в Москве

«Совсем недавно Мария Захарова заявила, что акции протеста в Москве и акции протеста в Гонконге будто бы связаны. И что мы будем с Китаем координировать усилия. Наша власть побежала за помощью к великому восточному соседу, а Китай на это отреагировал. В условиях торговой войны с США Китай ухватился за повод обвинить Запад во вмешательстве в его дела. Хотя и в том и в другом случае, что называется, наболело и накипело. При более грамотных действиях властям можно было избежать этих событий и в Москве и в Гонконге», - отметил он.

По словам востоковеда, акции протеста в Гонконге имеют глубокие внутренние причины.

«События ясно показали, что гонконгцы не хотят быть частью Китая. За 150 лет британского владычества там сформировался отдельный народ, со своим особым менталитетом, национальным самосознанием. Наглядевшись на поведение китайских туристов, которые заполонили город, гонконгцы говорят «Нет, мы так не хотим». Закон об экстрадиции стал лишь поводом», - добавил собеседник НСН.

Напомним, в Гонконге с начала лета продолжаются масштабные акции протеста против принятия закона об экстрадиции бежавших в Гонконг жителей Китая обратно на материк. Последняя манифестация, состоявшаяся на минувших выходных, собрала 1,7 млн участников. Они выступают не только за отзыв скандального законопроекта, но также за освобождение всех задержанных на предыдущих массовых акциях, создание независимой комиссии по расследованию случаев полицейской жестокости и введение всеобщего избирательного права.

