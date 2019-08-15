В США призвали Китай воздержаться от насилия в Гонконге
В Гонконге продолжаются митинги против поправок к закону об экстрадиции. В связи с ростом напряжения, в США призвали власти Китая воздержаться от насилия, сообщает РИА Новости.
Так, представитель американского госдепартамента отметил, что Вашингтон обеспокоен информацией о перемещениях китайских вооруженных сил на границах Гонконга. Он призвал к мирному разрешению конфликта с учетом свобод граждан и высокой степени автономии Гонконга.
Кроме того, в США опровергли сообщения о том, что за митингующими стоят иностранные силы.
Напомним, демонстрации в Гонконге продолжаются с июня текущего года. В начале августа были отменены десятки рейсов в аэропорт Гонконга и из него, так как его атаковали демонстранты.
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