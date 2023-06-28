«Воспитанники Пентагона»: Онищенко заявил, что в Монголии работают военные лаборатории НАТО

«Мы говорили, что военные натовские лаборатории строятся в Казахстане, меньше американские. Есть институт эпидемиологии Бундесвера – это армия Германии. Они в Монголии активно работают, причем не мирные эпидемиологи. Они занимаются там тем же, что нас сегодня беспокоит: сбором материала. Поэтому активизация, о которой сказали… Это не природные очаги, природных очагов два-три десятка, не больше. Но видимо это были выделения чумных микробов, которые они неграмотно трактуют. Это воспитанники Бундесвера и Пентагона», - сказал Онищенко.

Ранее Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии сообщил, что в 17 регионах Монголии, в том числе на границе с Россией и Китаем, выявили 137 природных очагов чумы, сообщает «Радиоточка НСН».

