«Воспитанники Пентагона»: Онищенко заявил, что в Монголии работают военные лаборатории НАТО
В Монголии не может быть 137 природных очагов чумы, потому что природных там только два-три десятка, отметил в эфире НСН Геннадий Онищенко.
Военные лаборатории Бундесвера активно работают в Монголии, они занимаются там сбором материала, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Мы говорили, что военные натовские лаборатории строятся в Казахстане, меньше американские. Есть институт эпидемиологии Бундесвера – это армия Германии. Они в Монголии активно работают, причем не мирные эпидемиологи. Они занимаются там тем же, что нас сегодня беспокоит: сбором материала. Поэтому активизация, о которой сказали… Это не природные очаги, природных очагов два-три десятка, не больше. Но видимо это были выделения чумных микробов, которые они неграмотно трактуют. Это воспитанники Бундесвера и Пентагона», - сказал Онищенко.
Ранее Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии сообщил, что в 17 регионах Монголии, в том числе на границе с Россией и Китаем, выявили 137 природных очагов чумы, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru