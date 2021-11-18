«Восхитительная чушь»: Захарова прокомментировала статью La Repubblica с критикой России

«Понимаю, почему никто из ваших подчиненных материал не подписал и эту позорную миссию взяли на себя лично вы. Никто из уважающих себя журналистов не захотел бы, чтобы под заголовком "Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу" стояло его имя», — считает Захарова.

По словам представителя МИД, заявления Молинари о «создании базы с бронетехникой и артиллерией в Ельне» не соответствуют действительности: у России нет военных баз, и страна проводит дислокацию подразделений вооруженных сил на своей территории.

Захарова прокомментировала приведенную в итальянском издании информацию о якобы вмешательстве РФ в дела Украины после поражения «кандидата России» на президентских выборах в 2014 году.

«Какой такой "кандидат России" проиграл на выборах в 2014 году? Это Вы про В.Ф.Януковича, что ли? Этот кандидат не от России, а от юго-восточных регионов Украины. <...> В 2014 году, господин Молинари, Виктор Янукович не баллотировался. Он покинул Украину, потому что, останься он там, его бы убили украинские радикалы, которые расстреливали, подрывали, избивали до смерти и сжигали сотни своих сограждан», — написала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что российская политика в отношении суверенитета Украины были направлена на выстраивание добрососедских отношений.

Кроме того, Захарова прокомментировала тезис о зависимости Европы от поставок российского газа. Как отметила дипломат, Москва «ни разу не подвела и не обманула» по поставкам топлива, пишет «Свободная пресса».

«Лично Вам, господин Молинари, не нравится российский газ? Отлично. У меня есть прекрасная идея — Маурицио, топите свой дом газетой la Repubblica в знак протеста», — заявила Захарова.

По словам дипломата, Россия — самый надежный поставщик топлива для Европы, и российский газ «был, есть и будет».

