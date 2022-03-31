В Японии снова назвали Южные Курилы «незаконно оккупированными»

«Стало известно, что в части касаемо северных территорий было возвращено резкое выражение о том, что это "территории, которые являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированные Россией"», — отмечает агентство.

Ранее в ответ на санкции, введенные Японией на фоне спецоперации РФ на Украине, Россия объявила об отказе от переговоров с Токио по мирному договору, напоминает РЕН ТВ. Премьер Японии Фумио Кисида назвал этот шаг недопустимым, пишет «Свободная пресса».

