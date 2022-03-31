В Японии снова назвали Южные Курилы «незаконно оккупированными»
Япония вернула в «Синюю книгу по дипломатии» формулировку о том, что Южные Курилы «незаконно оккупированы Россией». Об этом сообщает Kyodo.
«Стало известно, что в части касаемо северных территорий было возвращено резкое выражение о том, что это "территории, которые являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированные Россией"», — отмечает агентство.
Ранее в ответ на санкции, введенные Японией на фоне спецоперации РФ на Украине, Россия объявила об отказе от переговоров с Токио по мирному договору, напоминает РЕН ТВ. Премьер Японии Фумио Кисида назвал этот шаг недопустимым, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+20 145 / сут.
Умерли
368 тыс.+352 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+51 085 / сут.
- Посольство Словении в Киеве лишили флага из-за его сходства с триколором РФ
- Россия введет тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов
- Лавров назвал неприемлемым размещение инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии
- В США смягчили санкции против российской продукции для сельского хозяйства
- СМИ: В Крыму национализируют квартиру Зеленского
- Кадыров: Мариуполь освобожден на 90-95 процентов
- СМИ: «Газпром» может полностью прекратить поставки газа в недружественные страны
- В Японии снова назвали Южные Курилы «незаконно оккупированными»
- СМИ: Украина попросила у США Су-25 российского производства
- Антонов обвинил Госдеп в умышленном завышении потерь российской армии на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru