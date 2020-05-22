Воробьев отменил действие пропускного режима в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отменил в регионе действие пропускного режима с 23 мая. Об этом он заявил в пятницу, 22 мая, в своем Instagram.

«С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье», - заявил губернатор. При этом он уточнил, что выданные в области пропуска будут действительны в Москве до 27 мая.

Оформление новых пропусков для поездок в столицу будет производиться на сайте mos.ru. Воробев добавил, что в Москве другая плотность населения, поэтому там ограничительные меры пока сохраняются.

Также губернатор распорядился, что с понедельника, 25 мая, в Подмосковье начнут работать офисы продаж на строительных площадках, кроме того, возобновят работу автосалоны.

Одновременно губернатор призвал жителей области продолжать носить маски и перчатки в общественных местах. По состоянию на 22 мая в Московской области зарегистрировано 31 807 случаев заболевания коронавирусом, скончались 312 пациентов.

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Фото: Скриншот с youtube.com
ТЕГИ:ПропускКоронавирусПодмосковье
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