Воробьев отменил действие пропускного режима в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отменил в регионе действие пропускного режима с 23 мая. Об этом он заявил в пятницу, 22 мая, в своем Instagram.



«С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье», - заявил губернатор. При этом он уточнил, что выданные в области пропуска будут действительны в Москве до 27 мая.



Оформление новых пропусков для поездок в столицу будет производиться на сайте mos.ru. Воробев добавил, что в Москве другая плотность населения, поэтому там ограничительные меры пока сохраняются.



Также губернатор распорядился, что с понедельника, 25 мая, в Подмосковье начнут работать офисы продаж на строительных площадках, кроме того, возобновят работу автосалоны.

Одновременно губернатор призвал жителей области продолжать носить маски и перчатки в общественных местах. По состоянию на 22 мая в Московской области зарегистрировано 31 807 случаев заболевания коронавирусом, скончались 312 пациентов.

