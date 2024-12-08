СМИ: Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе

Президент Сирии Башар Асад с большой долей вероятности мог погибнуть в авиакатастрофе. Об этом сообщает агентство «Reuters» со ссылкой на источники.

По информации издания и сервиса «Flightradar24» незадолго до захвата боевиками столицы республики 8 декабря самолет Ил-76 авиакомпании Syrian Air вылетел из аэропорта Дамаска. Согласно данным «Flightradar24», самолет взлетел в 05:00 часов, но уже через 40 минут пропал вблизи города Хомс на высоте 495 метров.

Telegram-канал «Baza» передал, что в полете судно неожиданно направилось в другую сторону, а потом пропало с радаров. Известно, что изначально борт летел в прибрежные районы Сирии, в которых находятся алавиты — сторонники Асада.

«Он исчез с радаров, возможно, потому что отключили транспондер, но я считаю, что более вероятно, что самолет был сбит», - приводит слова одного из источников агентство.