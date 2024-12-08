СМИ: Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе
Президент Сирии Башар Асад с большой долей вероятности мог погибнуть в авиакатастрофе. Об этом сообщает агентство «Reuters» со ссылкой на источники.
По информации издания и сервиса «Flightradar24» незадолго до захвата боевиками столицы республики 8 декабря самолет Ил-76 авиакомпании Syrian Air вылетел из аэропорта Дамаска. Согласно данным «Flightradar24», самолет взлетел в 05:00 часов, но уже через 40 минут пропал вблизи города Хомс на высоте 495 метров.
Telegram-канал «Baza» передал, что в полете судно неожиданно направилось в другую сторону, а потом пропало с радаров. Известно, что изначально борт летел в прибрежные районы Сирии, в которых находятся алавиты — сторонники Асада.
«Он исчез с радаров, возможно, потому что отключили транспондер, но я считаю, что более вероятно, что самолет был сбит», - приводит слова одного из источников агентство.
Представители издания не смогли подтвердить, что на борту этого судна находился Башар Асад, но источник все же предположил, что в самолете был именно он. Ряд турецких СМИ также сообщили о возможном падении грузового самолета Ил-76 Syrian Air, на борту которого мог находиться Асад.
Ранее «Reuters» со ссылкой на двух высокопоставленных офицеров сирийской армии заявило, что Башар Асад сел в самолет и вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.
8 декабря террористы захватили столицу Сирии Дамаск. По сообщениям военкоров, правительственные войска сдали город без особого сопротивления, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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