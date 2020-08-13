Вооруженные люди покинули офисы «Яндекса» в Минске

Вооруженные люди, заблокировавшие офисы "Яндекса" в Минске в четверг, покинули их, пишет «Интерфакс».

Мариничев назвал преступлением захват офиса «Яндекса» в Минске

Как сообщили агентству сотрудники «Яндекса», они представились сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Белоруссии и провели там обыски. При этом основания для них в протоколах не были отражены, документы и оборудование не изымалось.

Как сообщалось ранее, в офисы «Яндекса» и Uber в Минске пришли вооруженные неизвестные люди. Офисы компаний заблокированы, в них осталось несколько человек.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ОбыскиЯндексБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры