Вооруженные люди покинули офисы «Яндекса» в Минске

Как сообщили агентству сотрудники «Яндекса», они представились сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Белоруссии и провели там обыски. При этом основания для них в протоколах не были отражены, документы и оборудование не изымалось.

Как сообщалось ранее, в офисы «Яндекса» и Uber в Минске пришли вооруженные неизвестные люди. Офисы компаний заблокированы, в них осталось несколько человек.



