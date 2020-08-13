Вооруженные люди покинули офисы «Яндекса» в Минске
Вооруженные люди, заблокировавшие офисы "Яндекса" в Минске в четверг, покинули их, пишет «Интерфакс».
Как сообщили агентству сотрудники «Яндекса», они представились сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Белоруссии и провели там обыски. При этом основания для них в протоколах не были отражены, документы и оборудование не изымалось.
Как сообщалось ранее, в офисы «Яндекса» и Uber в Минске пришли вооруженные неизвестные люди. Офисы компаний заблокированы, в них осталось несколько человек.
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