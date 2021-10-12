Володина избрали спикером Госдумы нового созыва
Председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин избран спикером в новом созыве нижней палаты парламента. Об этом сообщает «Парламентская газета».
На пост спикера Думы претендовал также представитель КПРФ Дмитрий Новиков.
В ходе открытого голосования Володина поддержали 360 из 421 присутствующего депутата, за Новикова проголосовал 61 парламентарий.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Володин достоин возглавить Госдуму нового созыва. Позже партия «Единая Россия» выдвинула политика на пост спикера в новом составе нижней палаты парламента.
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