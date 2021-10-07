«Единая Россия» выдвинула Володина на пост спикера Госдумы
7 октября 202117:29
Партия «Единая Россия» выдвинула Вячеслава Володина кандидатом на пост спикера Госдумы восьмого созыва.
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7 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru