«Единая Россия» выдвинула Володина на пост спикера Госдумы

Партия «Единая Россия» выдвинула Вячеслава Володина кандидатом на пост спикера Госдумы восьмого созыва.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:Единая РоссияГосдумаВячеслав Володин
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