«Единая Россия» выдвинула Володина на пост спикера Госдумы

В Москве зафиксировали максимальное с 11 июля число заболевших COVID за сутки Четыре жилых дома ввели в эксплуатацию по программе реновации на юго-западе Москвы Собянин открыл тематическую выставку «Открой Моспром. Механизмы большого города» Велопрокат в российской столице будет функционировать до 1 ноября В московском метро запустили тематический поезд «Герои и подвиги»