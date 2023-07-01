Володин: Зеленский разрушил суверенитет Украины
Президент Украины Владимир Зеленский разрушил суверенитет своей страны, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
«Страна теряет суверенитет, если отказывается от своей истории, языка, веры, культуры и традиций. Зеленский в этих вопросах нанес Украине непоправимый ущерб», — подчеркнул председатель нижней палаты российского парламента.
Володин указал, что Киев «сделал героев» из нацистов и других преступников, отказался от Дня Победы, запрещает русский язык, на котором говорит большинство населения. Кроме того, украинские власти преследуют каноническую Украинскую православную церковь, отдают Европе религиозные ценности, разрушают институт семьи и продвигают ЛГБТ.
«Итоговый результат для украинцев плачевный. В 2022 году ВВП Украины рухнул на 29,1%, численность населения сократилась на 23%», — подчеркнул Володин.
Спикер Госдумы добавил, что Зеленский выступает за легализацию марихуаны и тем самым «вбивает последний гвоздь в крышку гроба государственности».
Между тем депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес обвинил Зеленского в продаже государственных земель, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru