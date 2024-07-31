Володин заявил о завершении весенней сессии Госдумы
Весенняя сессия Госдумы завершилась. Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, об этом заявил спикер Вячеслав Володин.
По его словам, в ходе весенней сессии депутатами был принят 331 закон, из которых 215 — прямого действия, ещё 92 — социально значимые.
Володин напомнил, что это, в том числе, введение прогрессивной шкалы налогообложения и индексация пенсий работающим пенсионерам.
«Госдума впервые за всю историю современной России формировала правительство», — отметил он.
Осенняя сессия нижней палаты стартует 3 сентября и продлится по 29 декабря 2024 года.
Ранее Госдума приняла в первом чтении и в целом законопроект, согласно которому иностранцев будут лишать российского гражданства за непостановку на воинский учёт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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