Володин заявил о завершении весенней сессии Госдумы

По его словам, в ходе весенней сессии депутатами был принят 331 закон, из которых 215 — прямого действия, ещё 92 — социально значимые.

Володин напомнил, что это, в том числе, введение прогрессивной шкалы налогообложения и индексация пенсий работающим пенсионерам.

«Госдума впервые за всю историю современной России формировала правительство», — отметил он.

Осенняя сессия нижней палаты стартует 3 сентября и продлится по 29 декабря 2024 года.

Ранее Госдума приняла в первом чтении и в целом законопроект, согласно которому иностранцев будут лишать российского гражданства за непостановку на воинский учёт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

