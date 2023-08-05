Он отметил, что Вашингтон не хочет брать на себя ответственность за устранение Зеленского. По словам Джонсона, украинскому президенту осталось недолго править страной.

Ранее бывший начальник штаба — первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов в разговоре с НСН заявил, что устранение Владимира Зеленского не повлияет на ход спецоперации, так как процессом руководит не он, сообщает «Радиоточка НСН».

