Экс-агент ЦРУ Джонсон: США хотят ликвидировать Зеленского и обвинить в этом РФ
Соединенные Штаты планируют физически убрать президента Украины Владимира Зеленского и обвинить в этом Россию. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Он отметил, что Вашингтон не хочет брать на себя ответственность за устранение Зеленского. По словам Джонсона, украинскому президенту осталось недолго править страной.
Ранее бывший начальник штаба — первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов в разговоре с НСН заявил, что устранение Владимира Зеленского не повлияет на ход спецоперации, так как процессом руководит не он, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru