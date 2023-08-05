Экс-агент ЦРУ Джонсон: США хотят ликвидировать Зеленского и обвинить в этом РФ

Соединенные Штаты планируют физически убрать президента Украины Владимира Зеленского и обвинить в этом Россию. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

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Он отметил, что Вашингтон не хочет брать на себя ответственность за устранение Зеленского. По словам Джонсона, украинскому президенту осталось недолго править страной.

Ранее бывший начальник штаба — первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов в разговоре с НСН заявил, что устранение Владимира Зеленского не повлияет на ход спецоперации, так как процессом руководит не он, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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