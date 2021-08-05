Володин заявил об отсутствии двойных стандартов в отношениях России и Ирана
Отношения России и Ирана развиваются в различных форматах, но всегда строятся на принципах дружбы и доверия. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем парламента Ирана Мохаммедом Багер Галибафом.
По его словам, необходимо не только поддерживать отношения, но и выводить их на новый уровень, решать накопившиеся вопросы.
В свою очередь, Галибаф поблагодарил Володина за приезд на церемонию инаугурации президента Ирана Эбрахима Раиси.
Ранее в Оманском заливе вооруженные люди захватили танкер Asphalt Princess, следовавший под флагом Панамы. По данным BBC, кораблю приказано идти в Иран, однако власти этой страны отрицают причастность к каким-либо инцидентам с танкерами.
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