Володин заявил об отсутствии двойных стандартов в отношениях России и Ирана

Отношения России и Ирана развиваются в различных форматах, но всегда строятся на принципах дружбы и доверия. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем парламента Ирана Мохаммедом Багер Галибафом.

По его словам, необходимо не только поддерживать отношения, но и выводить их на новый уровень, решать накопившиеся вопросы.