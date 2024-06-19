Володин заявил, что Россия является самой свободной страной в мире

Выступая на пленарном заседании, он указал, что в западных странах «всё позакрывали», а в России «вещают все станции мира, социальные сети»

«Но мы самая свободная страна... Где свобода осталась? Только у нас! Говорим то, что думаем, иногда даже лишнее», - заключил спикер.

Ранее комитет Госдумы по культуре рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий ограничение доступа к книгам авторов-иноагентов в библиотеках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

