Володин заявил, что Россия является самой свободной страной в мире
Альтернативной информации на Западе нет. Как пишет РИА Новости, об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Выступая на пленарном заседании, он указал, что в западных странах «всё позакрывали», а в России «вещают все станции мира, социальные сети»
«Но мы самая свободная страна... Где свобода осталась? Только у нас! Говорим то, что думаем, иногда даже лишнее», - заключил спикер.
Ранее комитет Госдумы по культуре рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий ограничение доступа к книгам авторов-иноагентов в библиотеках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru