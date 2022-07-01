Глава МИД Финляндии заявил о «железной стене» между РФ и другими странами

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что между РФ и другими странами появилась новая «железная стена». Об этом политик сообщил в интервью CNN.

По мнению Хаависто, Россия, начав военную операцию в Украине, сломала архитектуру европейской безопасности. Глава финской дипломатии также выразил обеспокоенность ростом напряженности в мире, указав на угрозу применения неконвенционного оружия.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

