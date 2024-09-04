Володин заявил, что низкоквалифицированные мигранты не должны привозить семьи в Россию
4 сентября 202415:53
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что низкоквалифицированные мигранты, приезжающие в Россию на заработки, не должны везти с собой свои семьи.
По его словам, сейчас в российском законодательстве имеется пробел, который позволяет это делать, однако вопрос об устранении этого пробела уже обсуждается.
Ранее сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили 120 нелегальных мигрантов среди сотрудников торгового склада в подмосковном Пушкино, напоминает ОТР.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru