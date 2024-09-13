Володин заявил, что НАТО ведет войну с Россией
НАТО стала участником боевых действий на Украине, организация ведет войну с Россией. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Политик напомнил, что США, Германия, Англия и Франция обсуждают возможность ударов дальнобойным оружием по российской территории. Володин назвал это попыткой «закамуфлировать свое непосредственное участие в военных действиях», при этом Вашингтон и союзники хотят таким образом разрешить себе осуществить акты агрессии в отношении РФ при помощи ракет.
«Параллельно с этим Пентагон анализирует, какие последствия ожидаются в случае ядерного взрыва. Все это является прямым доказательством, что под видом ВСУ на самом деле воюет НАТО», — написал спикер Госдумы в Telegram-канале.
Как отметил Володин, раньше в военных действиях участвовали советники и инструктора Североатлантического альянса, а теперь — наемники и целые подразделения, использующие вооружение НАТО, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru