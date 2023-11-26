Премьер Финляндии заявил о готовности закрыть все КПП на границе с РФ
Глава правительства Финляндии Петтери Орло допустил, что страна закроет все контрольно-пропускные пункты на границей с Россией. Об этом он заявил в эфире радио Suomi.
По его словам, Хельсинки заинтересован в том, чтобы прекратить проникновение в страну мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Орло отметил, что сложившаяся на границе ситуация невыгодна и России, поскольку лишает граждан РФ возможности пересекать КПП.
Правительство Финляндии приостановило работу семи из восьми погранпереходов с Россией. В МИД РФ не исключили, что Хельсинки решится на полное закрытие границы.
Накануне в Тампере и Хельсинки прошли акции протеста против закрытия границы с РФ. Граждане обвинили власти Финляндии в нарушении их прав, передает «Радиоточка НСН».
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