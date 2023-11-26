Премьер Финляндии заявил о готовности закрыть все КПП на границе с РФ

По его словам, Хельсинки заинтересован в том, чтобы прекратить проникновение в страну мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Орло отметил, что сложившаяся на границе ситуация невыгодна и России, поскольку лишает граждан РФ возможности пересекать КПП.

Правительство Финляндии приостановило работу семи из восьми погранпереходов с Россией. В МИД РФ не исключили, что Хельсинки решится на полное закрытие границы.

Накануне в Тампере и Хельсинки прошли акции протеста против закрытия границы с РФ. Граждане обвинили власти Финляндии в нарушении их прав, передает «Радиоточка НСН».

