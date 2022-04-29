Володин: За американское оружие будут платить многие поколения украинцев
Украина будет поколениями расплачиваться за военную помощь США. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее американский Конгресс принял решение о ленд-лизе для Киева — фактически дорогостоящем кредите, напоминает РИА ФАН.
Володин подчеркнул, что действия Вашингтона продиктованы желанием многократно увеличить прибыль военных корпораций, пишет «Свободная пресса». То же происходило во время Второй мировой войны: США предоставили СССР вооружение по ленд-лизу, при этом выплаты за «помощь союзников» Москва завершила лишь в 2006 году.
«Ленд-лиз — это товарный кредит, причем недешёвый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины. [Президент Украины Владимир] Зеленский загоняет страну в долговую яму», — написал спикер Думы в своем Telegram-канале.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru