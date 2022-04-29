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Кремль: эвакуация с «Азовстали» не является темой для переговоров

В США одобрили законопроект о ленд-лизе для Украины

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил , что Киеву требуется немедленная финансовая помощь в размере семи млрд долларов в месяц.

Палата представителей американского Конгресса одобрила проект закона о поставках Украине вооружений по ленд-лизу, что должно облегчить оказание военной помощи этой стране.

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