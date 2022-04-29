В США одобрили законопроект о ленд-лизе для Украины

Палата представителей американского Конгресса одобрила проект закона о поставках Украине вооружений по ленд-лизу, что должно облегчить оказание военной помощи этой стране.

Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для помощи Украине

Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден. Законопроект позволит ускорить доставку оружия Киеву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву требуется немедленная финансовая помощь в размере семи млрд долларов в месяц.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:ОружиеУкраинаКонгресс США
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