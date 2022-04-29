В США одобрили законопроект о ленд-лизе для Украины
29 апреля 202203:30
Палата представителей американского Конгресса одобрила проект закона о поставках Украине вооружений по ленд-лизу, что должно облегчить оказание военной помощи этой стране.
Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден. Законопроект позволит ускорить доставку оружия Киеву.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву требуется немедленная финансовая помощь в размере семи млрд долларов в месяц.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru