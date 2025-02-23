Володин: Вызовы показали, что есть бросившие РФ люди в трудный момент

День защитника Отечества для России является особенным праздником, поэтому отмечать его могут только те, кто остался в стране в трудный для нее момент. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Политик также поздравил с праздником всех, «кто исполняет воинский долг» на СВО.

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«Отдельные поздравления семьям военнослужащих, ветеранам, участникам боевых действий», - сказал Володин.

По его словам, исторически сложилось так, что раньше 23 февраля поздравляли всех мужчин, но время позволило переосмыслить этот подход. Володин заметил, что вызовы, которые проходила страна, продемонстрировали, что есть такие люди, которые бросили ее в трудный момент.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что для покинувших Россию артистов не будет коллективной амнистии, передают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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