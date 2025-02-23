Володин: Вызовы показали, что есть бросившие РФ люди в трудный момент

День защитника Отечества для России является особенным праздником, поэтому отмечать его могут только те, кто остался в стране в трудный для нее момент. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Политик также поздравил с праздником всех, «кто исполняет воинский долг» на СВО.