Володин встретился с Эрдоганом
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин встретился в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В ходе беседы российский политик передал турецкому лидеру тёплые слова приветствия от президента РФ Владимира Путина.
«Отношения между Россией и Турцией динамично развиваются во многом благодаря президентам наших стран. Госдуме и Великому Национальному Собранию Турции со своей стороны необходимо сделать всё возможное, чтобы законодательно обеспечить принятые главами государств решения», - отметил Володин.
Он добавил, что была достигнута договорённость о проведении в 2023 году заседания межпарламентской комиссии высокого уровня, также обсуждалась возможность проведения в следующем году Конференции председателей парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.
Ранее Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения, а также выполнение зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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