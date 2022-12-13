Володин встретился с Эрдоганом

В ходе беседы российский политик передал турецкому лидеру тёплые слова приветствия от президента РФ Владимира Путина.

«Отношения между Россией и Турцией динамично развиваются во многом благодаря президентам наших стран. Госдуме и Великому Национальному Собранию Турции со своей стороны необходимо сделать всё возможное, чтобы законодательно обеспечить принятые главами государств решения», - отметил Володин.

Он добавил, что была достигнута договорённость о проведении в 2023 году заседания межпарламентской комиссии высокого уровня, также обсуждалась возможность проведения в следующем году Конференции председателей парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

Ранее Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения, а также выполнение зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

