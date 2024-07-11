Володин возглавит делегацию РФ на инаугурации президента Ирана
Российскую делегацию на церемонии инаугурации президента Ирана возглавит спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Имя главы делегации РФ глава государства озвучил на встрече с председателем собрания Исламского совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.
«Скоро должна пройти инаугурация вновь избранного президента Ирана. Вот господин Володин будет возглавлять российскую делегацию», - сказал Путин.
Ранее член президиума иранского парламента Моджтаба Юсефи заявил, что инаугурация нового президента Ирана Масуда Пезешкиана состоится 30 июля, сообщает RT.
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