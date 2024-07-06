Избирком Ирана объявил о победе Пезешкияна на выборах президента
Реформист Масуд Пезешкиян победил на выборах президента Ирана после обработки всех 30,530 млн бюллетеней. Об этом заявил официальный представитель избирательного штаба страны Мохсен Эслами в эфире телеканала IRIB.
Во втором туре выборов Пезешкиян получил 16,384 млн голосов — не менее 53,6% от общего числа. Политик стал девятым избранным президентом современного Ирана. При этом соперник реформиста, консерватор Саид Джалили, набрал 13,538 млн голосов.
Как отметил Эслами, явка избирателей составила 49,8%.
Второй тур выборов президента состоялся в Иране 5 июля. В первом туре за Пезешкияна проголосовали более 10,4 млн человек, за Джалили — 9,4 млн.
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