Избирком Ирана объявил о победе Пезешкияна на выборах президента

Во втором туре выборов Пезешкиян получил 16,384 млн голосов — не менее 53,6% от общего числа. Политик стал девятым избранным президентом современного Ирана. При этом соперник реформиста, консерватор Саид Джалили, набрал 13,538 млн голосов.

Как отметил Эслами, явка избирателей составила 49,8%.

Второй тур выборов президента состоялся в Иране 5 июля. В первом туре за Пезешкияна проголосовали более 10,4 млн человек, за Джалили — 9,4 млн.

