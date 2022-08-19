Володин: Вашингтон готов сделать все, чтобы сохранить свою власть над миром
США обрекают Европу на «голод, холод и изоляцию», считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Как отметил спикер нижней палаты парламента, в Соединенных Штатах газ стоит $333 за 1000 кубометров, но Вашингтон продает топливо Европе в 7,3 раза дороже, что вредит экономике европейских стран, указывает телеканал «360». Володин подчеркнул, что инфляция в еврозоне уже достигла рекордных 8,9%, а стоимость электроэнергии выросла в шесть раз за год.
«Решения об отказе европейских государств от российских энергоносителей, разрыве экономического сотрудничества с нашей страной, запрете въезда граждан РФ приняты под давлением Вашингтона. <...> Вашингтон готов сделать все, чтобы сохранить свою власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран», — написал политик.
Ранее Володин заявил, что антироссийские санкции нанесли больший ущерб вводившим их европейским странам и США. По словам политика, после принятия шести пакетов ограничений прогнозы по падению ВВП России снизились с 12,4 до 4,7%, при этом прогнозы падения экономик США и ЕС ухудшаются, пишет «Свободная пресса».
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