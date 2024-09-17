Володин: В портфеле Госдумы находится 1113 проектов
17 сентября 202412:44
Более тысячи законопроектов находятся в законодательном портфеле Госдумы. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает РИА Новости.
Во вторник в Госдуме стартовало первое пленарное заседание осенней сессии.
Как отметил Володин, в портфеле Думы находится 1113 проектов, 236 из них уже приняты в первом чтении, еще два — во втором. Спикер подчеркнул, что депутатам предстоит большая работа.
Ранее Вячеслав Володин, подводя итоги весенней сессии, заявил, что депутаты приняли 331 закон.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru