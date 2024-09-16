Проект федерального бюджета внесут в Госдуму 30 сентября

Проект федерального бюджета России на следующий год и плановый период 2026-2027 годов планируют внести в Госдуму 30 сентября. Об этом заявил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

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«Проект бюджета внесут... я надеюсь, 30 сентября», — сказал парламентарий на заседании.

Ранее президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил готовить проект бюджета не только на очередные три года, но и формировать финансовый план России с основными расходами и инвестициями дальше, «наперед 2030 года», напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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