Проект федерального бюджета внесут в Госдуму 30 сентября
16 сентября 202411:36
Проект федерального бюджета России на следующий год и плановый период 2026-2027 годов планируют внести в Госдуму 30 сентября. Об этом заявил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
«Проект бюджета внесут... я надеюсь, 30 сентября», — сказал парламентарий на заседании.
Ранее президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил готовить проект бюджета не только на очередные три года, но и формировать финансовый план России с основными расходами и инвестициями дальше, «наперед 2030 года», напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru