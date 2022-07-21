Володин: Украина вмешалась в выборы в США

Политик напомнил, что выборы в США пройдут через три с половиной месяца, и Байдену «крайне важно» сохранить в Конгрессе большинство своих сторонников. В противном случае главе государства может грозить импичмент, пишет РИА ФАН.

«В этих выборах важную роль играет Украина. Еще вице-президентом Байден был участником её политической жизни и активным сторонником Майдана. Заняв Овальный кабинет Белого дома, он стал идеологом ведения войны до последнего украинца, и сделал все, чтобы не допустить мирного урегулирования на Донбассе. Байдену необходимо продолжение военных действий на Украине, чтобы удержать власть. Другого выхода у него нет», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы добавил, что американский президент, «ввергает весь мир в вооруженный конфликт и экономический кризис», цепляясь за свою власть, отмечает телеканал «360».

«А Украина тем временем потеряла суверенитет и находится на грани самораспада. Стоит ли таких жертв президентское кресло Байдена?» — заключил политик.

